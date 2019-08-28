Болтон заявил о возможной встрече Трампа и Зеленского в сентябре

Диалог президентов США и Украины может состоятся в сентябре в польской Варшаве. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, пишет RT.

По его словам, диалог Трампа и Зеленского возможен в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые пройдут в польской столице.

Официального подтверждения переговоров лидеров США и Украины в Варшаве не было. Тем не менее Болтон заявил, что он настроен оптимистично относительно этого диалога.

Напомним, Болтон сейчас находится в Киеве с рабочим визитом. Ранее стало известно о предстоящем визите советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию.

