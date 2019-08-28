Болтон заявил о возможной встрече Трампа и Зеленского в сентябре
Диалог президентов США и Украины может состоятся в сентябре в польской Варшаве. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, пишет RT.
По его словам, диалог Трампа и Зеленского возможен в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые пройдут в польской столице.
Официального подтверждения переговоров лидеров США и Украины в Варшаве не было. Тем не менее Болтон заявил, что он настроен оптимистично относительно этого диалога.
Напомним, Болтон сейчас находится в Киеве с рабочим визитом. Ранее стало известно о предстоящем визите советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию.
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