«Флеш-рояль». Зеленский назвал «Северный поток - 2» козырем России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия использует проект «Северный поток - 2» чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма.

По его словам, газопровод для России - это козырь против Украины, который частично поддерживает Европа.

«Реально у них на руках флеш-рояль», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что если «Северный поток - 2» достроят в этом году, то запустят через два-три года. По его мнению, всё это делается для того, чтобы у Украины не было нового контракта.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что у Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа, сообщает RT. По его словам «Северный поток - 2» - это исключительно экономический проект, а поставки российского газа через Украину будут осуществляться до тех пор, пока существующие договорённости будут оставаться в силе.