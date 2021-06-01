«Флеш-рояль». Зеленский назвал «Северный поток - 2» козырем России против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия использует проект «Северный поток - 2» чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма.
По его словам, газопровод для России - это козырь против Украины, который частично поддерживает Европа.
«Реально у них на руках флеш-рояль», - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский добавил, что если «Северный поток - 2» достроят в этом году, то запустят через два-три года. По его мнению, всё это делается для того, чтобы у Украины не было нового контракта.
Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что у Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа, сообщает RT. По его словам «Северный поток - 2» - это исключительно экономический проект, а поставки российского газа через Украину будут осуществляться до тех пор, пока существующие договорённости будут оставаться в силе.
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