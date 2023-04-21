Домбровскис: замороженные российские активы могут направить на восстановление Украине

Замороженные на территории Европейского Союза российские активы могут быть конфискованы и направлены затем на восстановление Украины в качестве компенсации за агрессию со стороны РФ. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

При этом, он отказался назвать конкретные сроки возможной конфискации.