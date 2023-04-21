Домбровскис: замороженные российские активы могут направить на восстановление Украине
Замороженные на территории Европейского Союза российские активы могут быть конфискованы и направлены затем на восстановление Украины в качестве компенсации за агрессию со стороны РФ. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
При этом, он отказался назвать конкретные сроки возможной конфискации.
«Россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине», - подчеркнул политик.
По его словам, в настоящее время правовая экспертиза по этому вопросу всё ещё продолжается.
Домбровскис также сообщил, что уже в ближайшее время ЕС будет обладать полной информацией обо всех российских активах в европейских странах, так как правительства этих государств обязали предоставить такие данные.
Ранее в Евросоюзе рассказали о поиске способов использования активов РФ для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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