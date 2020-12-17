Доктор Мясников не исключил у Навального психическое нездоровье

Главврач столичной больницы № 71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявления Алексея Навального о двойном отравлении. Он назвал их «бредовыми», считая, что адекватный человек не может произносить «весь этот бред».

По мнению Мясникова, причиной подобного поведения Навального могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Познер поддержал Лаврова по делу Навального

«Так неужели столь многим морочил голову (да ещё так долго!) психически неполноценный человек?! Там диагноз шизофрения в каждом слове! Или это и есть тайный план Кремля — отправить его под благовидным предлогом на Запад, где он сам себя полностью дискредитирует?!» — написал медик в Telegram.

Ранее Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена сотрудников ФСБ, которые якобы причастных к попытке отравления оппозиционера в Томске, передает news.ru.

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН оценил работу российских спецслужб в деле оппозиционера и рассказал, кто виноват на самом деле. По его мнению, вполне естественно, что российские спецслужбы следили за Навальным, как за крупным российским оппозиционером.

«Было бы странным, если бы ФСБ за ним не следила. Что же касается того, что эти же люди его и травили, то я считаю, что это никак не соответствует действительности. На мой взгляд, Навальный безосновательно интерпретирует слежку российских спецслужб как покушение на убийство. Я полагаю, что его травили совершенно другие люди. Кстати, укол атропина, который спас ему жизнь, по факту был сделан по указанию одного из тех, кто якобы участвовал в покушении», - утверждает Стрелков.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры