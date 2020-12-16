Познер поддержал Лаврова по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Москву в отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у «западных партнеров» пропадают навыки нормальной дипломатической работы и появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов». Лавров отметил, что молчание Москвы относительно новых подробностей в деле Навального не означает признания вины.

Ранее Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена сотрудников ФСБ, которые якобы причастных к попытке отравления оппозиционера в Томске. Большинство государственных СМИ в России проигнорировали тему, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отменил свой ежедневный брифинг, объяснив это подготовкой к пресс-конференции главы государства.

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН рассказал, что в курсе новых подробностей в деле Навального.