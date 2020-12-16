Познер поддержал Лаврова по делу Навального
Телеведущий и журналист в эфире НСН рассказал о своем отношении к расследованию о предполагаемых виновниках отравления российского оппозиционера.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Москву в отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у «западных партнеров» пропадают навыки нормальной дипломатической работы и появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов». Лавров отметил, что молчание Москвы относительно новых подробностей в деле Навального не означает признания вины.
Ранее Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена сотрудников ФСБ, которые якобы причастных к попытке отравления оппозиционера в Томске. Большинство государственных СМИ в России проигнорировали тему, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отменил свой ежедневный брифинг, объяснив это подготовкой к пресс-конференции главы государства.
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН рассказал, что в курсе новых подробностей в деле Навального.
Он согласился с Лавровым, что отсутствие реакции еще не означает признание вины.
«Я читал. У меня к ним настороженное отношение. В этом случае я скорее согласился бы с Лавровым. Я не думаю, что двухдневное молчание следует так или иначе толковать. Если вообще молчание продолжается какое-то время, тогда можно попытаться сделать какие-то выводы, а два-три дня, я полагаю, это ничего не значит. Здесь я с ним солидарен», - заявил Познер.
Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Навального пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске.
Затем Bellingcat и The Insider при участии CNN и Spiegel опубликовали большое расследование о том, кто стоял за отравлением Алексея Навального. Согласно представленным данным, покушение готовилось несколько лет и не могло быть проведено без ведома руководства ФСБ.
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