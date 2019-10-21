В России призвали не ставить крест на кредите для Белоруссии
Заместитель директора Института стран СНГ в эфире НСН объяснил, почему Россия не выдала Белоруссии кредит, запрошенный более полугода назад.
Министр финансов России Антон Силуанов допустил, что кредита в размере 600 миллионов долларов для Белоруссии может и не быть. Об этом глава ведомства заявил журналистам в Вашингтоне.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что проблема выдачи кредита Минску напрямую увязана с вопросом актуализации Союзного договора двух стран.
«Переговоры ведутся, идут по широкому кругу. В том числе они связаны углублением в рамках интеграции Союзного государства. Поэтому, я думаю, предоставление кредита будет одним из элементов. Там идут переговоры по энергоресурсам. То есть это будет такое комплексное решение, в которое, в том числе, входит и вопрос предоставления кредита. Так что я бы сейчас пока не ставил точку, не считал бы, что это заявление является окончательным», - пояснил эксперт.
Напомним, Белоруссия попросила у России кредит в размере 600 миллионов долларов ещё в начале 2019 года. Однако решение до сих пор не принято.
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