В России призвали не ставить крест на кредите для Белоруссии

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что проблема выдачи кредита Минску напрямую увязана с вопросом актуализации Союзного договора двух стран.

«Переговоры ведутся, идут по широкому кругу. В том числе они связаны углублением в рамках интеграции Союзного государства. Поэтому, я думаю, предоставление кредита будет одним из элементов. Там идут переговоры по энергоресурсам. То есть это будет такое комплексное решение, в которое, в том числе, входит и вопрос предоставления кредита. Так что я бы сейчас пока не ставил точку, не считал бы, что это заявление является окончательным», - пояснил эксперт.

Напомним, Белоруссия попросила у России кредит в размере 600 миллионов долларов ещё в начале 2019 года. Однако решение до сих пор не принято.

