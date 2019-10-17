Белоруссия откажется от Союзного государства только для европейских ушей

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил о возможности отказа от создания Союзного государства с Российской Федерацией, при условии, что «общество посчитает нецелесообразным существование» данного соглашения. Об этом сообщило Euroradio.

Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН обратил внимание, что это заявление Макей делал для западного средства массовой информации.

«Нужно просто понимать, что он давал интервью прозападным СМИ, а там постоянно поднимается вопрос независимости, интеграционных союзов с Россией. Вот он и ответил им в соответствии с теми статистическими данными, что у него есть. Сам-то посыл такого «вопрошания» по союзу с Россией идет от западных СМИ», - сказал Дзермант.

Политолог отметил, что существует вероятность таким образом пролоббировать интересы Белоруссии в разработке дорожных карт по интеграции.

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«Я думаю, что высказывание явно не связано со случаем задержания российской журналистки, а скорее с общим торгом вокруг дорожных карт, ценных энергоносителей, потому что динамика общественных настроений в Белоруссии меняется. Есть цифры, о том, что молодое поколение – младше 35 лет – в настроениях по интеграции с Россией ниже, чем в среднем. Поэтому, если абстрагироваться от каких-то текущих информационных поводов и посмотреть на социологию, то Макей, в общем-то, сказал достаточно очевидные вещи», - пояснил собеседник НСН.

Однако политолог не исключил, что высказывание министра иностранных дел республики окажет влияние на общественность.

«Другой вопрос, что это тоже может быть каким-то аргументом в торге, потому что понятно, что на общество влияет государство через свои СМИ, через идеологические посылы может направлять общественное мнение. Поэтому да, можно его расценивать, как аргумент, что в Белоруссии ситуация способна меняться, динамика может быть не в пользу интеграционного союза с Россией. Но этот аргумент про общественное мнение не будет решающим при торге», - заключил Алексей Дзермант.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН призвал не искать двойной смысл в высказывании министра иностранных дел Белоруссии.

«Я не являюсь поклонником Макея, но и то могу сказать, что не стоит искать двойной смысл в его словах на этот раз. Они, действительно, могут отказаться от создания Союзного государства, если так посчитает общественность, причем большинство населения. Но радует, что даже наиболее западноориентированные члены белорусского правительства признают, что большинство за интеграцию с Россией», - сказал Жарихин.

Ранее НСН сообщала, что программа углублённой интеграции России и Белоруссии может быть заверена до 8 декабря. О таких сроках сообщил посол Белоруссии в Москве, специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.