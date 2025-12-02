Политолог Блохин заявил, что США не заставят Мадуро уйти в отставку

По его словам, американский лидер Дональд Трамп, стянувший группировку к южноамериканской стране, лишь бряцает оружием. Он пояснил, что военные операции начинаются внезапно, а в данном случае Вашингтон «уже третий месяц прогревает Каракас на тему вторжения», тем самым предоставив время «закупить оружие и привести армию в боеготовность».

Также Блохин напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал избавить США от ненужных войн, поэтому вряд ли перейдёт к боевым действиям.

Политолог добавил, что реальная цель американского лидера - венесуэльская нефть, а борьба с наркотиками здесь ни при чём.

Ранее в западной прессе появилась информация, что Мадуро на фоне усиления военного присутствия США в Карибском море ужесточил меры собственной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

