Политолог Блохин заявил, что США не заставят Мадуро уйти в отставку
США не заставят президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост. Об этом сайту aif.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп, стянувший группировку к южноамериканской стране, лишь бряцает оружием. Он пояснил, что военные операции начинаются внезапно, а в данном случае Вашингтон «уже третий месяц прогревает Каракас на тему вторжения», тем самым предоставив время «закупить оружие и привести армию в боеготовность».
Также Блохин напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал избавить США от ненужных войн, поэтому вряд ли перейдёт к боевым действиям.
Политолог добавил, что реальная цель американского лидера - венесуэльская нефть, а борьба с наркотиками здесь ни при чём.
Ранее в западной прессе появилась информация, что Мадуро на фоне усиления военного присутствия США в Карибском море ужесточил меры собственной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
