Догузова вошла в экспертный совет при правительстве

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала членом экспертного совета при правительстве РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

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В распоряжении о расширении состава совета, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она указана, как советник при ректорате МГИМО.

Кроме Догузовой в экспертный совет при кабмине вошли глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, Догузова была освобождена от должности руководителя ведомства, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Правительство РоссииЗарина ДогузоваРостуризм
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