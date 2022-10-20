«Процесс оптимизации»: В РСТ объяснили ликвидацию Ростуризма
Основные принципы и направления туристской деятельности после ликвидации Ростуризма будут сохранены, сказал НСН гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Отрасль туризма не в первый раз входит в крупное ведомство, запущен процесс укрупнения и оптимизации, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН.
Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, а его функции передадут Минэкономразвития. Оптимизация проводится в целях улучшения госуправления и повышения эффективности развития туриндустрии. Уманский считает, что лучшие практики ведомства будут сохранены.
«В правительстве происходит естественный процесс укрупнения и оптимизации, как мне кажется. Туризм не в первый раз входит в крупные ведомства, выходит из них. Думаю, что основные принципы и направления будут сохранены, а отрасль продолжит курировать Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер, - прим. НСН)», - сказал Уманский.
Собеседник НСН отметил, что Ростуризм хорошо проявил себя в период пандемии.
«В тяжелый для отрасли момент агентство продемонстрировало свои лучшие качества. В пандемию буквально спасли отрасль. Было инициировано много полезных решений – программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки и многое другое», - отметил Уманский.
Ранее стало известно, что для работников туристической сферы могут попросить отсрочку от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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