«Процесс оптимизации»: В РСТ объяснили ликвидацию Ростуризма

Отрасль туризма не в первый раз входит в крупное ведомство, запущен процесс укрупнения и оптимизации, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН.

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, а его функции передадут Минэкономразвития. Оптимизация проводится в целях улучшения госуправления и повышения эффективности развития туриндустрии. Уманский считает, что лучшие практики ведомства будут сохранены.

«В правительстве происходит естественный процесс укрупнения и оптимизации, как мне кажется. Туризм не в первый раз входит в крупные ведомства, выходит из них. Думаю, что основные принципы и направления будут сохранены, а отрасль продолжит курировать Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер, - прим. НСН)», - сказал Уманский.

Собеседник НСН отметил, что Ростуризм хорошо проявил себя в период пандемии.

«В тяжелый для отрасли момент агентство продемонстрировало свои лучшие качества. В пандемию буквально спасли отрасль. Было инициировано много полезных решений – программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки и многое другое», - отметил Уманский.

Ранее стало известно, что для работников туристической сферы могут попросить отсрочку от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

