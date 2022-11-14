«Обсудят лишь торговлю»: Переговоры США и Китая на G20 пройдут без уступок
США и Китай вряд ли смогут договориться по общеполитическим моментам, так как Вашингтон официально считает Пекин главным соперником, заявил НСН Александр Лукин.
Не исключено, что лидеры США и Китая дадут указания своим подчиненным более активно договариваться по некоторым двусторонним вопросам, однако общеполитический консенсус вряд ли возможен, заявил НСН директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что в рамках саммита G20 впервые в качестве президентов встретятся лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин. Встреча запланирована на 15 ноября. Лукин спрогнозировал дальнейшие взаимоотношения США и Китая после переговоров.
«Вряд ли двум странам удастся о чем-то договориться. Президенты Китая и США уже встречались несколько раз в онлайн-формате, и каждая их беседа сводилась к заявлениям Байдена, какой Китай плохой и что он должен сделать для Америки, в частности, повлиять на Россию. Однако Китаю это совершенно не нужно, поскольку Вашингтон в официальных документах объявил Пекин главным соперником, а значит, непонятно, зачем Китай должен помогать Америке. Китайские власти прекрасно понимают: если главный стратегический партнер Китая — Россия — ослабнет, то Пекин останется один на один с Вашингтоном. Допускаю, что президентами двух держав могут быть даны указания своим подчиненным вести более активные переговоры по конкретным двусторонним вопросам, например, по торгово-экономических отношениям, но по общеполитическим моментам договоренности вряд ли возможны», — сказал Лукин.
Собеседник НСН отверг предположение, что США может пойти на уступки Китаю по вопросам Тайваня.
«Этого не может быть, в Америке никто себе ничего подобного позволить не может. Согласно разным двусторонним документам, США должны уменьшить объем поставок Тайваню оружия, но сейчас эта тенденция направлена в другую сторону, да США и не сможет это сделать по внутриполитическим причинам. Наоборот, Байден стал первым американским лидером, несколько раз четко заявившим, что в случае военных действий США будут защищать Тайвань. Почему он сейчас должен передумать? Это выглядело бы глупо», — отметил политолог.
Также Лукин ответил на вопрос, будут ли лидеры США и Китая обсуждать российско-украинский конфликт.
«Обсуждать вряд ли будут. Конечно, американцы поднимут этот вопрос и в очередной раз заявят, что Китай должен каким-то образом повлиять на Россию. Однако президент Китая каждый раз отвечает, что его страна выступает за мир и что страны Европы должны сами решить свои проблемы», — заключил он.
Ранее европейские чиновники заявили, что КНР будет поддерживать Россию на саммите G20.
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