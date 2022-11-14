«Обсудят лишь торговлю»: Переговоры США и Китая на G20 пройдут без уступок

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в рамках саммита G20 впервые в качестве президентов встретятся лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин. Встреча запланирована на 15 ноября. Лукин спрогнозировал дальнейшие взаимоотношения США и Китая после переговоров.

«Вряд ли двум странам удастся о чем-то договориться. Президенты Китая и США уже встречались несколько раз в онлайн-формате, и каждая их беседа сводилась к заявлениям Байдена, какой Китай плохой и что он должен сделать для Америки, в частности, повлиять на Россию. Однако Китаю это совершенно не нужно, поскольку Вашингтон в официальных документах объявил Пекин главным соперником, а значит, непонятно, зачем Китай должен помогать Америке. Китайские власти прекрасно понимают: если главный стратегический партнер Китая — Россия — ослабнет, то Пекин останется один на один с Вашингтоном. Допускаю, что президентами двух держав могут быть даны указания своим подчиненным вести более активные переговоры по конкретным двусторонним вопросам, например, по торгово-экономических отношениям, но по общеполитическим моментам договоренности вряд ли возможны», — сказал Лукин.

Собеседник НСН отверг предположение, что США может пойти на уступки Китаю по вопросам Тайваня.

«Этого не может быть, в Америке никто себе ничего подобного позволить не может. Согласно разным двусторонним документам, США должны уменьшить объем поставок Тайваню оружия, но сейчас эта тенденция направлена в другую сторону, да США и не сможет это сделать по внутриполитическим причинам. Наоборот, Байден стал первым американским лидером, несколько раз четко заявившим, что в случае военных действий США будут защищать Тайвань. Почему он сейчас должен передумать? Это выглядело бы глупо», — отметил политолог.

Также Лукин ответил на вопрос, будут ли лидеры США и Китая обсуждать российско-украинский конфликт.

«Обсуждать вряд ли будут. Конечно, американцы поднимут этот вопрос и в очередной раз заявят, что Китай должен каким-то образом повлиять на Россию. Однако президент Китая каждый раз отвечает, что его страна выступает за мир и что страны Европы должны сами решить свои проблемы», — заключил он.

Ранее европейские чиновники заявили, что КНР будет поддерживать Россию на саммите G20.

