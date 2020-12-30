Додон снова возглавил партию социалистов Молдавии
30 декабря 202016:17
Бывший президент Молдавии Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ).
Выборы состоялись в среду, 30 декабря, во время ХVI съезда организации. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат ПСРМ Богдан Цырдя.
Игорь Додон сложил с себя полномочия председателя Соцпартии в 2016 году, став президентом страны.
В ноябре ПСРМ после проигрыша на президентских выборах предложила Додону вновь возглавить свою фракцию в парламенте.
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30 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru