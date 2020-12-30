Додон снова возглавил партию социалистов Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Выборы состоялись в среду, 30 декабря, во время ХVI съезда организации. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

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Игорь Додон сложил с себя полномочия председателя Соцпартии в 2016 году, став президентом страны.

В ноябре ПСРМ после проигрыша на президентских выборах предложила Додону вновь возглавить свою фракцию в парламенте.


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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Игорь ДодонМолдавия
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