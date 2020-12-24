Санду вернула румынский язык на сайт администрации президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду сменила язык официального портала администрации президента.

Ранее в четверг состоялась инаугурация нового главы государства. Майя Санду вступила в должность президента, принеся присягу на конституции в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда, а также иностранных дипломатов.

Как сообщает портал Realitatea.md, в первые часы после инаугурации сайт президента поменял язык с молдавского на румынский.

Румынский язык применялся на портале администрации до 2016 года, когда экс-президент Молдавии Игорь Додон внёс изменения после своей инаугурации.

