Санду вернула румынский язык на сайт администрации президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду сменила язык официального портала администрации президента.
Ранее в четверг состоялась инаугурация нового главы государства. Майя Санду вступила в должность президента, принеся присягу на конституции в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда, а также иностранных дипломатов.
Как сообщает портал Realitatea.md, в первые часы после инаугурации сайт президента поменял язык с молдавского на румынский.
Румынский язык применялся на портале администрации до 2016 года, когда экс-президент Молдавии Игорь Додон внёс изменения после своей инаугурации.
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