Соцпартия Молдавии предложила Додону вновь возглавить парламентскую фракцию
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после проигрыша на президентских выборах предложила Игорю Додону вновь возглавить свою фракцию в парламенте, сообщает пресс-служба ПСРМ.
Отмечается, что депутаты фракции крупнейшей молдавской партии в понедельник направили Додону предложение вернуться на пост руководителя «в соответствии с уставом формирования».
Додон покинул пост главы фракции после избрания президентом в 2016 году. Тогда руководителем ПСРМ в парламенте стала Зинаида Гречаный.
Второй тур выборов президента состоялся в Молдавии 15 ноября. Претендентами на пост главы государства были президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, и лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер Майя Санду. По данным молдавского избиркома, победителем выборов стала Санду, получившая 57,75% голосов избирателей. За Додона проголосовали 42,25% граждан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Болгария закупит все одобренные Евросоюзом вакцины от COVID-19
- Путин заявил, что не стоит обвинять Турцию в нарушениях в Карабахе
- Помпео: США приветствуют мир в Нагорном Карабахе
- Соцпартия Молдавии предложила Додону вновь возглавить парламентскую фракцию
- Советника Путина по культуре госпитализировали с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru