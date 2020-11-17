Соцпартия Молдавии предложила Додону вновь возглавить парламентскую фракцию

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после проигрыша на президентских выборах предложила Игорю Додону вновь возглавить свою фракцию в парламенте, сообщает пресс-служба ПСРМ.

Отмечается, что депутаты фракции крупнейшей молдавской партии в понедельник направили Додону предложение вернуться на пост руководителя «в соответствии с уставом формирования».

Додон покинул пост главы фракции после избрания президентом в 2016 году. Тогда руководителем ПСРМ в парламенте стала Зинаида Гречаный.

Второй тур выборов президента состоялся в Молдавии 15 ноября. Претендентами на пост главы государства были президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, и лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер Майя Санду. По данным молдавского избиркома, победителем выборов стала Санду, получившая 57,75% голосов избирателей. За Додона проголосовали 42,25% граждан.

