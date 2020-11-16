Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на президентских выборах лидера Партии действия и солидарности Майю Санду.

«Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим», — цитирует ТАСС Додона.

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Вместе с тем, Додон сообщил, что его избирательный штаб отметил нарушения во время голосования. По его словам, он намерен обратиться в судебные инстанции для оспаривания выборов.

ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе Майи Санду, набравшей 57,75% голосов, пишет «Газета.ру». Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

Очередная победа проевропейского политика в постсоветской стране совершенно не удивила замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, который в эфире НСН объяснил, почему пророссийский кандидат вновь проиграл. Вместе с тем, эксперт полагает, что не стоит считать, что новый президент Молдавии сможет быстро изменить внешнеполитический курс страны.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
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