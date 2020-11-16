Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Вместе с тем, Додон сообщил, что его избирательный штаб отметил нарушения во время голосования. По его словам, он намерен обратиться в судебные инстанции для оспаривания выборов.

ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе Майи Санду, набравшей 57,75% голосов, пишет «Газета.ру». Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

Очередная победа проевропейского политика в постсоветской стране совершенно не удивила замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, который в эфире НСН объяснил, почему пророссийский кандидат вновь проиграл. Вместе с тем, эксперт полагает, что не стоит считать, что новый президент Молдавии сможет быстро изменить внешнеполитический курс страны.

