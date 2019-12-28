Додон назвал особенность характера Путина

28 декабря 201913:39

Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что российский лидер Владимир Путин никого не наказывает, но при этом не забывает о сделанном, сообщает РИА «Новости».

Додон считает, что такое поведение является отличительной чертой характера российского президента.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», — отметил Додон в своем интервью агентству.

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Молдавский лидер признался, что удивлен способностью Путина спустя десятилетия помнить до мельчайших подробностей те или иные события из истории молдавско-российских отношений.

Также Додон отметил откровенный тон в ходе встреч с российским лидером, который позволяет обсуждать любые сложные вопросы и находить решения по различным проблемам, дополняет Газета.ru.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН пояснил, почему в ближайшие полвека Молдавия не сможет вступить в ЕС.

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ФОТО: Игорь Додон. Фото с сайта Regnum.
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