Додон назвал особенность характера Путина

Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что российский лидер Владимир Путин никого не наказывает, но при этом не забывает о сделанном, сообщает РИА «Новости».

Додон считает, что такое поведение является отличительной чертой характера российского президента.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», — отметил Додон в своем интервью агентству.