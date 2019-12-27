В Британии проанализировали 20 лет правления Путина

Анализ политического обозревателя Эндрю Осборна представлен Reuters.



Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента РФ 31 декабря 1999 года, почти 20 лет назад. Осборн перечислил несколько громких событий, произошедших за этот период, назвав годы правления Путина «бурными» и «неспокойными». Он также упомянул гибель экипажа подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 года, теракт на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, захват школы в Беслане в 2004. Журналист отмечает, что Путин подвергался общественной критике за недостаточно эффективные действия во время этих трагедий.



То, что второй президентский срок в марте 2004 года Путин выиграл с более чем 70 процентами голосов, автор материала объясняет ростом цен на нефть и повышающимся уровнем жизни. В материале отмечены изменения в конституции РФ, которые продлили полномочия президента на два года, а также упомянуты протесты и митинги, прошедшие в стране в 2012 году после переизбрания Путина на пост главы государства. Также в числе крупных событий Reuters отметило Олимпийские игры в Сочи, присоединение Крыма к России и военные операции на Ближнем Востоке. В материале также утверждается, что Дональд Трамп избран президентом США после обещания улучшить отношения с Москвой. Однако, как считает Осборн, власти Штатов определили, что Россия «пыталась вмешаться в выборы в пользу Трампа» и тем самым "бросила вызов" западному сообществу.

