ЦИК РФ: Дистанционное электронное голосование в 2023 году могут применить 22 субъекта
Дистанционное электронное голосование в Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году, возможно, применят 22 российских субъекта. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что число регионов, где ДЭГ будет применяться на президентских выборах в 2024 году, может увеличится по сравнению с предстоящим 10 сентября ЕДГ. Других подробностей не приводится.
Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru