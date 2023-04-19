ЦИК РФ: Дистанционное электронное голосование в 2023 году могут применить 22 субъекта

Дистанционное электронное голосование в Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году, возможно, применят 22 российских субъекта. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что число регионов, где ДЭГ будет применяться на президентских выборах в 2024 году, может увеличится по сравнению с предстоящим 10 сентября ЕДГ. Других подробностей не приводится.

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: icmos.ru
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