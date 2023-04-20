КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы
Члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова, внука лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, рекомендовали в качестве кандидата на выборы мэра Москвы. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК партии, депутат ГД Юрий Афонин.
По его словам, в среду прошло заседание кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ, пишет RT.
«Мы обсудили кандидатов в губернаторы и заксобрания, в том числе в мэры Москвы. После обсуждения решили единогласно рекомендовать на этот пост ... Леонида Зюганова», — цитирует Афонина ТАСС.
Первый зампред ЦК КПРФ назвал Зюганова-младшего «молодым, ярким и перспективным» кандидатом, отметил, что в активе политика два созыва в думе столицы. Афонин подчеркнул, что Леонид Зюганов хорошо знает проблемы Москвы и пользуется поддержкой внутри партии.
Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре в Единый день голосования, напоминает «Свободная пресса».
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