КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы

По его словам, в среду прошло заседание кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ, пишет RT.

«Мы обсудили кандидатов в губернаторы и заксобрания, в том числе в мэры Москвы. После обсуждения решили единогласно рекомендовать на этот пост ... Леонида Зюганова», — цитирует Афонина ТАСС.

Первый зампред ЦК КПРФ назвал Зюганова-младшего «молодым, ярким и перспективным» кандидатом, отметил, что в активе политика два созыва в думе столицы. Афонин подчеркнул, что Леонид Зюганов хорошо знает проблемы Москвы и пользуется поддержкой внутри партии.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре в Единый день голосования, напоминает «Свободная пресса».

