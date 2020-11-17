«Побед не видно». В Госдуме объяснили ликвидацию Роспечати и Россвязи

Правительство рассматривает вопрос ликвидации федеральных агентств Роспечать и Россвязь. Об этом, как пишут «Известия», заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, ранее предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти - министерства, службы, агентства - не оправдала себя. Правительство рассматривает варианты реформирования ряда структур, включая Минцифры. Он подчеркнул, что изменения не коснутся входящего в него Роскомнадзора, но правительство обсуждает будущее Роспечати и Россвязи.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН отметил, что органы госуправления давно нуждаются в реформировании.

«Сейчас премьер-министром анонсирована реформа большинства органов госуправления, что предполагает сокращение штатов, ликвидация малоэффективных или дублирующих ГУПов, акционерных обществ с госучастием. То есть тех структур и различных юридических форм, принадлежащих государству, которые создавались под определенные проекты или задачи. Часть из этих проектов уже выполнены или вовсе отменены. Поэтому реформа давно назрела и большое количество разных структур находится в полудремном состоянии не первый год», - считает Свинцов.

Относительно Роспечати и Россвязи парламентарий отметил, что их функции можно перераспределить между другими ведомствами и бизнесом, поскольку «каких-то ярких задач и побед в последние годы не видно и не слышно».

«Думаю, что после переработки правительством задач в целом, часть этих задач сможет решать бизнес, часть – структуры в рамках других ведомств. Сейчас огромное количество функционала перешло в Ростелеком - дают крупномасштабные инфраструктурные проекты. Что касается поддержки разного рода печатных изданий, то мы видим, как все это стремительно переходит в цифру. Поэтому вполне возможно будет найдена тут форма поддержки через гранты и некоммерческие организации», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

На вопрос о том, каких министерств не хватает в российской структуре госуправления, Андрей Свинцов отметил министерство по продовольствию, за создание которого ЛДПР выступает уже не первый год.

«Сегодня мы видим, что это одно из ключевых направлений, которое в ближайшие 5-10 лет приведет к тому, что по всему миру будет колоссальный дефицит продовольствия. Задача такого министерства была бы в обеспечении продовольственной безопасности», - напомнил депутат.