«Побед не видно». В Госдуме объяснили ликвидацию Роспечати и Россвязи
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в эфире НСН рассказал, чего ожидают от реформы госуправления Мишустина.
Правительство рассматривает вопрос ликвидации федеральных агентств Роспечать и Россвязь. Об этом, как пишут «Известия», заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, ранее предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти - министерства, службы, агентства - не оправдала себя. Правительство рассматривает варианты реформирования ряда структур, включая Минцифры. Он подчеркнул, что изменения не коснутся входящего в него Роскомнадзора, но правительство обсуждает будущее Роспечати и Россвязи.
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН отметил, что органы госуправления давно нуждаются в реформировании.
«Сейчас премьер-министром анонсирована реформа большинства органов госуправления, что предполагает сокращение штатов, ликвидация малоэффективных или дублирующих ГУПов, акционерных обществ с госучастием. То есть тех структур и различных юридических форм, принадлежащих государству, которые создавались под определенные проекты или задачи. Часть из этих проектов уже выполнены или вовсе отменены. Поэтому реформа давно назрела и большое количество разных структур находится в полудремном состоянии не первый год», - считает Свинцов.
Относительно Роспечати и Россвязи парламентарий отметил, что их функции можно перераспределить между другими ведомствами и бизнесом, поскольку «каких-то ярких задач и побед в последние годы не видно и не слышно».
«Думаю, что после переработки правительством задач в целом, часть этих задач сможет решать бизнес, часть – структуры в рамках других ведомств. Сейчас огромное количество функционала перешло в Ростелеком - дают крупномасштабные инфраструктурные проекты. Что касается поддержки разного рода печатных изданий, то мы видим, как все это стремительно переходит в цифру. Поэтому вполне возможно будет найдена тут форма поддержки через гранты и некоммерческие организации», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
На вопрос о том, каких министерств не хватает в российской структуре госуправления, Андрей Свинцов отметил министерство по продовольствию, за создание которого ЛДПР выступает уже не первый год.
«Сегодня мы видим, что это одно из ключевых направлений, которое в ближайшие 5-10 лет приведет к тому, что по всему миру будет колоссальный дефицит продовольствия. Задача такого министерства была бы в обеспечении продовольственной безопасности», - напомнил депутат.
При этом он подчеркнул, что де-юре за это направление отвечает министерство сельского хозяйства, однако, «оно больше уделяет внимания цифрам – сколько гектаров ввели в оборот, сколько тракторов купили и так далее». Функции же контроля качества частично отданы Роспотребнадзору, частично Россельхознадзору и частично министерству промышленности и торговли.
«Системного подхода к обеспечению нашей страны безопасным качественным продовольствием нет. Нет того, кто будет отвечать перед нашими гражданами за всю цепочку от грядки до тарелки потребителя. В арабских странах уже есть министерство счастья. У нас пока до этого далеко, поэтому хотя бы начать с создания министерства, которое будет комплексно подходить к вопросу обеспечения питания наших граждан», - заключил зампред комитета Госдумы по информполитике.
Ранее НСН сообщала, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале оптимизации штатов в органах исполнительной власти с 1 января по 1 апреля 2021 года. Уточняется, что сокращения сотрудников может составить 10%.
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