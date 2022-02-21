ДНР: Ситуация на линии соприкосновения критична

Представители Народной милиции ДНР рассказали, что в ответ на обстрел с украинской стороны были вынуждены открыть огонь из вооружений, не запрещенных Минскими соглашениями.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.