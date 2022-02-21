ДНР: Ситуация на линии соприкосновения критична

Ситуация на линии соприкосновения – критическая. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

В ведомстве добавили, что ВСУ постоянно пытаются дестабилизировать обстановку в республике.

По данным источника, украинские военные минувшей ночью 21 февраля обстреляли запрещенными снарядами район Коминтерново, выпустив более десяти снарядов и 50 мин.

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Представители Народной милиции ДНР рассказали, что в ответ на обстрел с украинской стороны были вынуждены открыть огонь из вооружений, не запрещенных Минскими соглашениями.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.

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Фото: mid-dnr.su
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