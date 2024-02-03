По мнению Медведева, несистемная оппозиция на Западе «видит новый путь его развития».

«И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (открыто и тайно – прим. НСН) достичь достойных результатов на выборах. Глядишь, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента», – предположил российский политик.



Медведев считает, что приход западных оппозиционеров может «радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире.



«Ведь ещё Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твёрдое и сильное»», - напомнил зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал «экспорт "майдана"» в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима. Политик напомнил, что в ФРГ начались забастовки фермеров, которые заблокировали большую часть страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



