Дмитрий Медведев призвал поддерживать несистемную оппозицию на Западе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что России следует поддерживать несистемную западную оппозицию, чтобы ее представители смогли достичь «достойных результатов» на выборах в европейских парламентах и стали системной силой. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 3 февраля.

Медведев видит риски гражданской войны в США

По мнению Медведева, несистемная оппозиция на Западе «видит новый путь его развития».

«И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (открыто и тайно – прим. НСН) достичь достойных результатов на выборах. Глядишь, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента», – предположил российский политик.

Медведев считает, что приход западных оппозиционеров может «радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире.

«Ведь ещё Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твёрдое и сильное»», - напомнил зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал «экспорт "майдана"» в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима. Политик напомнил, что в ФРГ начались забастовки фермеров, которые заблокировали большую часть страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападОппозицияДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры