Медведев видит риски гражданской войны в США

По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, разлад в Соединенных Штатах «в чем-то носит непримиримый характер». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RT и ТАСС.

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По его словам, разлад в элитах Соединенных Штатов может привести к гражданской войне в стране.

«Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», - сказал политик.

Ранее Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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