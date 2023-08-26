Медведев видит риски гражданской войны в США

По его словам, разлад в элитах Соединенных Штатов может привести к гражданской войне в стране.

«Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», - сказал политик.

Ранее Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

