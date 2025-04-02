СМИ: Глава РФПИ прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом, сообщает CNN. Ожидается, что встреча состоится в среду.
Журналист CBS News Сара Кук уточнила, что встреча пройдет в Белом доме.
Обсуждаемая тема — укрепление двусторонних отношений и возможное содействие в прекращении конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возможный визит Дмитриева в США, добавив, что контакты между Россией и США продолжаются, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru