СМИ: Глава РФПИ прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом, сообщает CNN. Ожидается, что встреча состоится в среду.

Журналист CBS News Сара Кук уточнила, что встреча пройдет в Белом доме.

CBS: Дмитриев может встретиться со спецпосланником Трампа Уиткоффом уже 2 апреля

Обсуждаемая тема — укрепление двусторонних отношений и возможное содействие в прекращении конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возможный визит Дмитриева в США, добавив, что контакты между Россией и США продолжаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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