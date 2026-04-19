Дмитриев: Раскритиковавшие решение США по нефти РФ – разжигатели войны
19 апреля 202605:32
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в Telegram-канале назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал американские власти за продление санкционных послаблений в отношении российской нефти.
Политик привел цитаты из иностранных СМИ, а также слова представителей Демократической партии США, которые критикуют решение американских властей по ослаблению антироссийских санкций.
Ранее США разрешили операции по продаже загруженной на суда до 17 апреля нефти РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
