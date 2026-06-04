Оружие за бананы: Почему России выгодно прощать долги бедным странам
Денис Ракша заявил НСН, что Россия выдает кредиты другим странам на строительство или поставки оружия, но эти деньги работают внутри РФ.
Если Россия полностью погасит внешний долг, это позволит в будущем занимать на более выгодных условиях, но пока этому мешают санкции, заявил НСН экономист Денис Ракша.
Внешний долг России составляет «всего 10%», и страна его «скоро погасит», заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2026. По словам министра, у России один из самых низких уровней долга среди стран «двадцатки» и она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. Ракша объяснил, что это означает для обычных граждан.
«Внешний долг в последние годы уменьшается. В классической ситуации без внешних шоков внешний долг либо не меняется, либо растет, потому что страна может занимать на внешних рынках. В нашей ситуации занимать на внешних рынках мы не можем, а старые долги отдаем. Хорошо это или плохо – вопрос философский. Гражданам это в целом фиолетово. Когда мы эти долги полностью вернем, ничего не изменится. Если кто-то полностью гасит свои долги, от этого улучшается кредитный рейтинг. Следующие долги в таком случае можно делать на лучших условиях, но пока мы находимся в ситуации санкций, поэтому для нас это не так актуально. Уже был похожий прецедент, не полного погашения всех долгов, но полного погашения одного долга – Парижского клуба. Это произошло в 2006 году, мы тогда в рамках соглашения погасили все свои исторические, столетние долги. Тогда у нас было большой приток нефтедолларов, но ничего на практике не изменилось», - рассказал он.
Также Ракша рассказал, почему России иногда выгодно простить долг другой стране.
«Что касается обратной стороны, мы регулярно прощаем долги. Как это происходит? Сначала выдается кредит на что-то конкретное, например, на поставку оружия, на строительство завода или электростанции. Этот кредит в страну не попадает, тратится в России на заказ техники или еще чего-то, страна остается должна России. Обычно это бедные страны, поэтому в результате они, грубо говоря, готовы отдавать долг бананами. Тогда Россия прощает долг, если нам эти условные бананы не нужны. Так как эти деньги никуда не ушли и были потрачены внутри России, большого ущерба это не наносит», - объяснил он.
Ранее Силуанов рассказал, что Минфин планирует скорректировать параметры бюджета России в связи с изменением макроусловий и необходимостью сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях.
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