«Внешний долг в последние годы уменьшается. В классической ситуации без внешних шоков внешний долг либо не меняется, либо растет, потому что страна может занимать на внешних рынках. В нашей ситуации занимать на внешних рынках мы не можем, а старые долги отдаем. Хорошо это или плохо – вопрос философский. Гражданам это в целом фиолетово. Когда мы эти долги полностью вернем, ничего не изменится. Если кто-то полностью гасит свои долги, от этого улучшается кредитный рейтинг. Следующие долги в таком случае можно делать на лучших условиях, но пока мы находимся в ситуации санкций, поэтому для нас это не так актуально. Уже был похожий прецедент, не полного погашения всех долгов, но полного погашения одного долга – Парижского клуба. Это произошло в 2006 году, мы тогда в рамках соглашения погасили все свои исторические, столетние долги. Тогда у нас было большой приток нефтедолларов, но ничего на практике не изменилось», - рассказал он.

Также Ракша рассказал, почему России иногда выгодно простить долг другой стране.

«Что касается обратной стороны, мы регулярно прощаем долги. Как это происходит? Сначала выдается кредит на что-то конкретное, например, на поставку оружия, на строительство завода или электростанции. Этот кредит в страну не попадает, тратится в России на заказ техники или еще чего-то, страна остается должна России. Обычно это бедные страны, поэтому в результате они, грубо говоря, готовы отдавать долг бананами. Тогда Россия прощает долг, если нам эти условные бананы не нужны. Так как эти деньги никуда не ушли и были потрачены внутри России, большого ущерба это не наносит», - объяснил он.

Ранее Силуанов рассказал, что Минфин планирует скорректировать параметры бюджета России в связи с изменением макроусловий и необходимостью сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях.

