BadComedian: Рецензии на «Кинопоиске» помешали прокатчикам
Евгений Баженов заявил НСН, что отзывы зрителей на фильмы работают эффективнее маркетинга на ТВ, но могут как помочь, так и навредить.
Сарафанное радио сегодня влияет на сборы фильма больше рекламы на телевидении, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
«Кинопоиск» ранее обновил правила публикации рецензий, введя новое ограничение: в течение четырёх недель с даты российской премьеры фильма пользовательские рецензии на его странице не публикуются. Исключение составляют материалы профессиональных критиков. Баженов объяснил, почему так произошло.
«Единственное, что оставалось у «Кинопоиска» в части влияния зрителя на прокат, это рецензии. От оценок они давно отказались, потому что им тяжело верить, они могут накручиваться. У плохих комедий бывали невероятные рейтинги, доверять этому в итоге было нельзя. Я всегда не смотрел на оценку, а смотрел на рецензию. Рецензии настоящие люди пишут, а теперь этого зрительского рычага нет. «Кинопоиск» объяснил это тем, что в первые четыре недели очень много рецензий поступает, они не справляются. Они все больше уходят в идею онлайн-кинотеатра, поэтому такая стратегия понятна. Зрительские рецензии мешают в контексте продаж. Но люди уже в комментариях делятся, куда переходят это все обсуждать», - отметил он.
По его словам, сарафанное радио сработало в случае фильма «Чебурашка», а вот картину «Волшебник Изумрудного города», наоборот, подвело.
«Как показывает практика, зачастую «сарафан» делает невероятное. У нас маркетинг дискредитирован, потому что какие-то фильмы могут позволить себе рекламу на телевидении, но далеко не всегда они нравятся зрителям. Люди уже не верят в такой маркетинг, не верят в постеры и так далее. Допустим, накрутка «Первого канала» составляет десять миллионов долларов. Это большие деньги для фильма, но не как было раньше, когда «Ирония судьбы» за счет бренда и рекламы собирала 50 миллионов. А «сарафан» сегодня позволяет заработать куда больше. Сарафанное радио может и в отрицательную сторону работать. Например, первого «Чебурашку» очень хорошо сделал «сарафан», так как во вторую неделю проката сборы стали больше, чем в первую неделю. У «Волшебника Изумрудного города» было наоборот, «сарафан» зрителей убил вторую неделю сборов. Поэтому этот механизм работает даже на больших премьерах», - объяснил он.
Успех картины зависит от бренда, продвижения и понимания своей целевой аудитории, поэтому в России снимают семейное кино, которое может привлечь зрителей за счет известных персонажей и массовости, рассказал НСН режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский.
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