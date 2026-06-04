«Единственное, что оставалось у «Кинопоиска» в части влияния зрителя на прокат, это рецензии. От оценок они давно отказались, потому что им тяжело верить, они могут накручиваться. У плохих комедий бывали невероятные рейтинги, доверять этому в итоге было нельзя. Я всегда не смотрел на оценку, а смотрел на рецензию. Рецензии настоящие люди пишут, а теперь этого зрительского рычага нет. «Кинопоиск» объяснил это тем, что в первые четыре недели очень много рецензий поступает, они не справляются. Они все больше уходят в идею онлайн-кинотеатра, поэтому такая стратегия понятна. Зрительские рецензии мешают в контексте продаж. Но люди уже в комментариях делятся, куда переходят это все обсуждать», - отметил он.

По его словам, сарафанное радио сработало в случае фильма «Чебурашка», а вот картину «Волшебник Изумрудного города», наоборот, подвело.

«Как показывает практика, зачастую «сарафан» делает невероятное. У нас маркетинг дискредитирован, потому что какие-то фильмы могут позволить себе рекламу на телевидении, но далеко не всегда они нравятся зрителям. Люди уже не верят в такой маркетинг, не верят в постеры и так далее. Допустим, накрутка «Первого канала» составляет десять миллионов долларов. Это большие деньги для фильма, но не как было раньше, когда «Ирония судьбы» за счет бренда и рекламы собирала 50 миллионов. А «сарафан» сегодня позволяет заработать куда больше. Сарафанное радио может и в отрицательную сторону работать. Например, первого «Чебурашку» очень хорошо сделал «сарафан», так как во вторую неделю проката сборы стали больше, чем в первую неделю. У «Волшебника Изумрудного города» было наоборот, «сарафан» зрителей убил вторую неделю сборов. Поэтому этот механизм работает даже на больших премьерах», - объяснил он.

Успех картины зависит от бренда, продвижения и понимания своей целевой аудитории, поэтому в России снимают семейное кино, которое может привлечь зрителей за счет известных персонажей и массовости, рассказал НСН режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский.

