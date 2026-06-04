Поезда дальнего следования получат доступ к высокоскоростному интернету
Поезда дальнего следования в России получат доступ к высокоскоростному интернету. Как пишет ТАСС, план внедрения спутниковой связи утвердили российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания (ФПК).
Первый этап предусматривает испытания на составах специального абонентского терминала. Затем начнётся опытная эксплуатация сервиса. В результате доступ к высокоскоростному интернету получат порядка 400 поездов.
«Дальние поездки на поезде нередко длятся сутки и больше, и всё это время человеку важно быть на связи с семьей, работой и миром», - указал гендиректор «Бюро 1440» Алексей Шелобков.
В ФПК добавили, что в перспективе пассажиры получат стабильную связью на всём протяжении маршрута, а у работников компании появится канал связи для решения операционных и технических задач.
Ранее в РЖД запустили услугу, в рамках которой дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без сопровождения взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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