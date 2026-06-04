В Москве пройдет хоккейный матч между представителями России и США

Хоккейные команды из России и США проведут товарищеский матч в Москве. Об этом рассказал глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.

«Я очень рад заявить о том, что мы проведем первый хоккейный матч для того, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США», - приводит его слова ТАСС.

Как отметил Эйджи, игра состоится в российской столице 1 июля, пишет RT. Глава торговой палаты выразил надежду, что встреча поспособствует «таянию льда, который возник между нами».

Портал «Спортс» уточнил, что в игре могут принять участие представители торговых палат России и США.

Ранее в Кремле рассказали об отсутствии подвижек по организации матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги и (КХЛ) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России и США.

