«Не на то молимся!» Ключевую ставку призвали снизить на 3% к осени
Крепкий рубль переоценен, а высокие ставки по кредитам бьют по бизнесу, заявил НСН Михаил Эскиндаров.
На инфляцию не надо молиться и ключевую ставку необходимо снижать более активно, так как из-за дорогих кредитов российский бизнес сегодня находится на голодном пайке, заявил НСН президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
Контуры российской экономики на ближайшее время должны определяться крепким рублем и сохранением более высоких процентных ставок, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ. Однако Эскиндаров считает, что для устойчивого развития экономики дорогие кредиты, наоборот, губительны.
«Ключевую ставку надо снижать даже более активными темпами, чем сегодня. Сейчас мы мечтаем о том, чтобы на 0,5 пункта снизили, а я предложил бы на один пункт каждый месяц снижать вплоть до осени. Сегодня бизнес живет на голодном пайке. Десятки тысяч малых предприятий закрываются, большой бизнес не знает, как выжить. Сегодня инвестиции достигли минимального уровня за все последние годы. Инвестиции невозможно сделать без дешевых денег, а те, у кого они есть, боятся вкладывать, потому что они не уверены в будущем. А мы держим на голодном пайке за счет высокой ставки и крупный, и средний, и малый бизнес. Сегодня надо больше думать не об инфляции. Инфляция у нас стала божеством, которому мы молимся, а надо молиться на развитие экономики», — подчеркнул собеседник НСН.
Он добавил, что значительное укрепление рубля не всегда идет на пользу как государству, так и частным лицам.
«Я считаю, что сегодня рубль переоценен, и в перспективе курс рубля к доллару должно свестись к другому показателю. Думаю, к осени будет 80 рублей за доллар, и это выгодно и для экспортеров, и для импортеров, и для бюджета, чтобы бюджет мог выполнять свои социальные функции. Давно пора пересмотреть денежно-кредитную политику Центробанка. Об этом попытались сегодня несколько раз говорить разные участники ПМЭФ, но так как отсутствовала Эльвира Набиуллина (глава Центробанка — прим. НСН), то решительного ответа на этот вопрос нет. А эта политика приводит к серьезным потерям, в первую очередь для бизнеса», — пояснил Эскиндаров.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН также отмечал, что оптимальный курс доллара, который не вредит экономике и бюджету, составляет 80 рублей.
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