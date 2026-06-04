На инфляцию не надо молиться и ключевую ставку необходимо снижать более активно, так как из-за дорогих кредитов российский бизнес сегодня находится на голодном пайке, заявил НСН президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Контуры российской экономики на ближайшее время должны определяться крепким рублем и сохранением более высоких процентных ставок, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ. Однако Эскиндаров считает, что для устойчивого развития экономики дорогие кредиты, наоборот, губительны.