Власти Самары опровергли данные о массовом отравлении детей в школьном лагере

Администрация Самары не подтвердила информацию о массовом отравлении детей в местном школьном лагере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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Ранее в социальных сетях появились данные об отравлении детей в одном из школьных лагерей.

«По состоянию на 3 июня лагерь дневного пребывания при школе 87 посещают 63 ребенка. Жалобы на самочувствие от детей в адрес медицинского работника школы не поступали», - сообщили власти.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области не получало от учреждений здравоохранения извещения о регистрации инфекционного заболевания или пищевого отравления. Городской департамент образования проверит организацию работы лагеря.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ОпровержениеДетский ЛагерьСамара

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