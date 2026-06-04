Идея создания вертикального кино обсуждается давно, однако это решение бесперспективно, заявил спецкору НСН генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на ПМЭФ.

«Когда-то Тимур Бекмамбетов пришел ко мне с идеей вертикальных фильмов, но я сказал, что эта вещь бесперспективная. Если Стив Джобс и его дизайнеры сделали форму смартфона такой, то Господь Бог сделал наше изображение 16:9. Зачем делать вертикальный формат, если тот же iPhone можно повернуть, и смотреть это будет гораздо удобнее для бинокулярного зрения. К идее вертикального кино я отношусь с большим скепсисом, думаю, это дурацкая идея, которая скоро отомрет», - сказал он.

Микродрама — это формат сверхкоротких сериалов (1–3 минуты на серию), созданных специально для просмотра на смартфонах в вертикальном формате 9:16. Они характеризуются высокой плотностью событий, каждая серия обрывается на самом интересном месте. На данный момент подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН допустил, что зрителям будет тяжело смотреть вертикальные полнометражные фильмы. По его словам, такой формат возможен только для клипов и сериалов с короткими эпизодами, передает «Радиоточка НСН».

