Лавров: Армению планируется лишить права голоса в ОДКБ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности обсудят действия в отношении Армении за неуплату членских взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении главы МИД России Сергея Лаврова.

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По его словам, задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ копится более двух лет. Российский дипломат указал, что его армянский коллега Арарат Мирзоян объяснил неуплату тем, что республика «попросту не участвует» в деятельности Организации.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, на которую ссылается Лавров, страну, которая более двух лет не погашает задолженность по взносам, могут лишить права голоса.

Ранее российский министр заявил, что коллективный Запад окончательно разрушил систему европейской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ОДКБАрменияМИД РФСергей Лавров

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