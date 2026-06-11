По его словам, задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ копится более двух лет. Российский дипломат указал, что его армянский коллега Арарат Мирзоян объяснил неуплату тем, что республика «попросту не участвует» в деятельности Организации.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, на которую ссылается Лавров, страну, которая более двух лет не погашает задолженность по взносам, могут лишить права голоса.

Ранее российский министр заявил, что коллективный Запад окончательно разрушил систему европейской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

