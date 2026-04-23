Немецкий политолог предсказал безработицу в Германии из-за нехватки нефти

Приостановка поставок по трубопроводу «Дружба» ударит по экономике Берлина, заявил НСН Александр Рар.

Столица Германии не готова к отказу от казахской нефти, которая идет по российскому трубопроводу «Дружба», так как рабочие места заводов и аэропортов зависят от этого топлива, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Россия с 1 мая прекратит поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» в Германию: её перенаправят через другие направления. Об этом сообщило Минэнерго РФ. Если нефть перестанет поступать по этому маршруту, то последствия для столичного региона и северо-востока Германии будут катастрофическими, 90% автомобилей в Берлине и аэропорт Бранденбург могут остаться без топлива, утверждает издание Die Welt. Рар объяснил, как Берлину справляться с этой проблемой.

«Берлин пока не был готов к такому развитию событий. Все это не означает, что казахская нефть перестанет поступать в Германию. Главные потоки идут не через “Дружбу”, а через Каспийское и Черное море. Этот рынок очень развит, но в самом Бранденбурге и Берлине, где расположены заводы, промышленность и аэропорт, зависимость от этого потока была 100%. Тысячи работников могут потерять свои места. Неизвестно, как восток Германии будет справляться с этой проблемой. Но на данный момент страна точно не будет пересматривать санкционные пакеты против России. Скорее всего, найдут поставки из Польши, Норвегии, Америки и других стран. Однако в долгосрочной перспективе кризис никуда не уходит, поскольку на европейских рынках дефицит нефти из-за санкций против России и войны на Ближнем Востоке», — отметил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, почему ЕС частично отказался от санкций против России.

ФОТО: EPA / ТАСС
