Столица Германии не готова к отказу от казахской нефти, которая идет по российскому трубопроводу «Дружба», так как рабочие места заводов и аэропортов зависят от этого топлива, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.



Россия с 1 мая прекратит поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» в Германию: её перенаправят через другие направления. Об этом сообщило Минэнерго РФ. Если нефть перестанет поступать по этому маршруту, то последствия для столичного региона и северо-востока Германии будут катастрофическими, 90% автомобилей в Берлине и аэропорт Бранденбург могут остаться без топлива, утверждает издание Die Welt. Рар объяснил, как Берлину справляться с этой проблемой.