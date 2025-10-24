Дмитриев подтвердил встречи с представителями администрации США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что в настоящее время находится в США. Об этом сообщает RT.
По его словам, у него запланированы встречи «с несколькими представителями администрации» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Будет также ещё одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной», — добавил он.
Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид заявил, что 25 октября с Дмитриевым планирует встретиться спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Какой контент онлайн-кинотеатров получит грант от государства
- Дмитриев заявил о попытках Европы и Британии сорвать диалог Москвы и Вашингтона
- «Вместо тупых айтишников»: Госкорпорациям предложили работать с «белыми» хакерами
- В российских кинотеатрах снова покажут «Пятый элемент» Бессона
- Дмитриев подтвердил встречи с представителями администрации США
- Аксенов: В Крыму топливо будут продавать без ограничений и лимитов
- Захарова рассказала о попытках Запада сорвать саммит в Будапеште
- В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс
- Запашный призвал защитить животных в российских цирках от «западного безумия»
- Россиянам пообещали, что они не пропадут без унитазов из ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru