Дмитриев подтвердил встречи с представителями администрации США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что в настоящее время находится в США. Об этом сообщает RT.

Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату

По его словам, у него запланированы встречи «с несколькими представителями администрации» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Будет также ещё одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной», — добавил он.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид заявил, что 25 октября с Дмитриевым планирует встретиться спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры