Дмитриев: ЕС займет конец очереди за российскими энергоресурсами

Страны Европейского союза с гордостью займут конец очереди за энергоносителями России, сообщил в соцсети Х спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

СМИ: Заявление Кремля о позиции ЕС по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе

По его словам, предпринимаемые в Евросоюзе меры не помогут сгладить крупнейший за все время энергетический кризис. Европейские страны, по мнению политика, скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. «Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец», - отметил он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
