Дмитриев: ЕС займет конец очереди за российскими энергоресурсами
Страны Европейского союза с гордостью займут конец очереди за энергоносителями России, сообщил в соцсети Х спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
По его словам, предпринимаемые в Евросоюзе меры не помогут сгладить крупнейший за все время энергетический кризис. Европейские страны, по мнению политика, скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. «Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец», - отметил он.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ОПГ из полицейских и таксистов похитила у бойцов СВО более 5 млн рублей
- Иран ответил на угрозы Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив
- Фицо: ЕС останется с пустыми заправками без нефти из РФ
- Дмитриев: ЕС займет конец очереди за российскими энергоресурсами
- СМИ: США ждет беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк
- Группа «Иванушки International» должна будет сменить название
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций за закрытый Ормузский пролив
- Нехватка кадров в сфере ЖКХ стала одной из причин травматизации россиян
- Российский СПГ превращается в газ «последней надежды»
- США могут захватить порты Ирана ради безопасного судоходства