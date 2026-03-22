Фицо: ЕС останется с пустыми заправками без нефти из РФ
Европейский союз рискует остаться с пустыми автозаправками без российской нефти, заявил в эфире словацкого телеканала глава правительства Словакии.
По его словам, речь идет об идеологических причинах и ненависти, что мешает странам-членам Европейского союза надавить на Киев, при том, что ЕС нужна нефть. «Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?», — сказал премьер-министр.
Фицо указал на важность возобновления работы российского нефтепровода «Дружба». Он отметил, что часть стран ЕС также отказалась от его перезапуска, так как считает покупку российской нефти «поражением». Такое упрямство оставит потребителей один на один с растущими ценами и дефицитом.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
