СМИ: США ждет беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк

Вашингтон столкнутся с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщает Tasnim.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций за закрытый Ормузский пролив

По данным агентства, одним из вариантов действий со стороны Ирана является создание нестабильной обстановки в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Ранее стало известно, что США могут захватить порты Ирана ради безопасного судоходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

