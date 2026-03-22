Группа «Иванушки International» должна будет сменить название

Российский музыкальный коллектив «Иванушки International» не имеет товарного знака на английском языке, поэтому группе необходимо убрать иностранное слово, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владислава Рябова.

Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»

По его словам, в РФ есть зарегистрированный товарный знак «Иванушки» на русском языке, а слово International не включено в качестве элемента товарного знака. Отмечается, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под ограничение.

Ранее композитор Игорь Матвиенко предложил ввести дополнительный налог на использование англицизмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

