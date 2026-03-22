Нехватка кадров в сфере ЖКХ стала одной из причин травматизации россиян

Всего в список вошли 12 регионов, включая Краснодарский край. Основные причины обращений к врачам — падения на обледенелых тротуарах, а также травмы от схода снега и наледи с крыш. По данным страховых компаний, пик происшествий пришелся на январь.

Самыми распространенными травмами стали переломы, особенно страдают кисти рук и пальцы. На втором месте — растяжения связок, на третьем — ушибы и раны. В Санкт-Петербурге, который также вошел в топ, жители чаще всего получали травмы из-за падения сосулек.

Эксперты в сфере ЖКХ связывают высокий травматизм с кадровым голодом в отрасли и сложностями содержания домов старого фонда. В частности, отмечается нехватка работников, готовых к труду на высоте для своевременной очистки кровель.

Специалисты также напоминают о необходимости выбирать обувь с рельефным протектором или использовать шипованные накладки, а при ходьбе по льду рекомендует передвигаться «шаркающим» шагом с полусогнутыми коленями и без смартфона в руке.

Ранее в РФ от падения снега пострадали более 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

