СМИ: Заявление Кремля о позиции ЕС по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе
Заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о позиции Европейского союза по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе, сообщает AntiDiplomatico.
В статье говорится, что Европа и без этого переживает энергетический кризис. Отказ от российского газа в пользу СПГ из США принес много трудностей. Геополитический выбор закрепляет зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис. Это усугубляется эскалацией на Ближнем Востоке. Отмечается, что конфликт США и Израиля с Ираном привел к резкому росту цен на нефть и газ.
Сегодня Евросоюз страдает от инфляции, что означает замкнутый круг: высокие цены за электричество, давление на компании и граждан, череда закрытий промышленных предприятий, увольнения работников и все более сложное экономическое положение.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
