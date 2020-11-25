Для главы Марий Эл Маркелова прокурор запросил 17 лет колонии
Прокурор запросил у Нижегородского районного суда 17 лет колонии для экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
Также с бывшего чиновника планируется взыскать 235 миллионов рублей штрафа, на три года лишить его права занимать определенные должности и отобрать государственные награды.
Остальных фигурантов дела прокурор попросил приговорить к десяти и 4,5 года колонии общего режима.
Ранее Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода и Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворили иски Генпрокуратуры РФ к Маркелову и 12 соответчикам – 4 физическим и 8 юридическим лицам.
Изъятию подлежит имущество стоимостью 2 млрд 556 млн рублей, приобретённое чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
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