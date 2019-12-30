Бывшему главе Марий Эл Маркелову продлили срок до 2 апреля

Маркелов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Также срок ареста продлен для Ираиды Долгушевой и Натальи Кожановой, которые проходят с ним по этому делу. Все фигуранты разбирательства содержатся в следственном изоляторе в Нижнем Новгороде, уточняет RT.

Ранее НСН сообщала, что Нижегородский суд в ноябре обратил в доход государства имущество Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму в 2,2 млрд рублей. В эту сумму вошло имущество, по которому не было предоставлено сведений, что оно приобретено на законные доходы.



