Бывшему главе Марий Эл Маркелову продлили срок до 2 апреля
Бывшему губернатору Республики Марий Эл Леониду Маркелову продлили срок содержания под стражей до 2 апреля 2020 года. Такое решение вынес Нижегородский районный суд, рассказала адвокат экс-главы Республики Елена Вяткина, пишет РИА Новости.
Маркелов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Также срок ареста продлен для Ираиды Долгушевой и Натальи Кожановой, которые проходят с ним по этому делу. Все фигуранты разбирательства содержатся в следственном изоляторе в Нижнем Новгороде, уточняет RT.
Ранее НСН сообщала, что Нижегородский суд в ноябре обратил в доход государства имущество Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму в 2,2 млрд рублей. В эту сумму вошло имущество, по которому не было предоставлено сведений, что оно приобретено на законные доходы.
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