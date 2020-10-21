ГП потребовала изъять у экс-главы Марий Эл имущество на 111 млн рублей

Генпрокуратура РФ направила в суд новое исковое заявление об изъятии имущества экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате дополнительной проверки у Маркелова и подконтрольной ему организации обнаружено новое имущество - расположенное в Йошкар-Оле здание игрового развлекательного центра стоимостью свыше 111 миллионов рублей.

В связи с отсутствием сведений, подтверждающих приобретение РЦ на законные доходы, надзорное ведомство направило в суд иск об обращении данного имущества в доход государства.

Ранее Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода и Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворили иски Генпрокуратуры РФ к бывшему главе Республики Марий Эл Маркелову и 12 соответчикам – 4 физическим и 8 юридическим лицам. Изъятию подлежит имущество стоимостью 2 млрд 556 млн рублей, приобретённое чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В апреле 2017 года Басманный суд Москвы арестовал Маркелова по подозрению в получении взятки в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Также экс-глава Марий Эл обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

