Директор ЦРУ заявил, что поседел во время службы послом США в Москве
23 июля 202101:06
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поседел, когда служил послом США в Москве, сообщил он в интервью радио NPR.
Глава разведывательного ведомства сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых «российским хакерам». Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах.
Ранее российское посольство в США отвергло причастность Москвы к атакам хакеров, о которых говорилось в докладе Агентства национальной безопасности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru