Директор ЦРУ заявил, что поседел во время службы послом США в Москве

Глава разведывательного ведомства сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых «российским хакерам». Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах.

Ранее российское посольство в США отвергло причастность Москвы к атакам хакеров, о которых говорилось в докладе Агентства национальной безопасности.

