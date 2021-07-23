Директор ЦРУ заявил, что поседел во время службы послом США в Москве

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поседел, когда служил послом США в Москве, сообщил он в интервью радио NPR.

Руководство США намерено решить проблему «русских хакеров», если это не сделает РФ

Глава разведывательного ведомства сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых «российским хакерам». Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах.

Ранее российское посольство в США отвергло причастность Москвы к атакам хакеров, о которых говорилось в докладе Агентства национальной безопасности.

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ТЕГИ:ХакерыПосольство СШАЦРУ
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