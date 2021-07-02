В российском посольстве опровергли причастность Москвы к хакерским атакам

В посольстве выразили надежду на то, что Вашингтон откажется «от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности».

Как отметили дипломаты, борьба с киберпреступностью является приоритетом РФ и составной частью государственной политики Москвы по противодействию всем формам криминала.

Напомним, спецслужбы Соединённых Штатов Америки и Великобритании выступили с обвинением в адрес Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (бывшее ГРУ) в причастности к кибернетическим атакам на сотни государственных и частных структур по всему миру. Заявление опубликовано в совместном докладе Вашингтона и Лондона.

