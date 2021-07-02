В российском посольстве опровергли причастность Москвы к хакерским атакам
Российское посольство в США отвергло причастность Москвы к атакам хакеров, о которых говорилось в докладе Агентства национальной безопасности, сообщает РИА Новости.
В посольстве выразили надежду на то, что Вашингтон откажется «от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности».
Как отметили дипломаты, борьба с киберпреступностью является приоритетом РФ и составной частью государственной политики Москвы по противодействию всем формам криминала.
Напомним, спецслужбы Соединённых Штатов Америки и Великобритании выступили с обвинением в адрес Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (бывшее ГРУ) в причастности к кибернетическим атакам на сотни государственных и частных структур по всему миру. Заявление опубликовано в совместном докладе Вашингтона и Лондона.
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