Россия и США обменялись заключенными
Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф заявил о прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) обмене заключенными с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Россия освободила Ксению Карелину (на фото) — гражданку США и России, приговоренную в 2024 году к 12 годам колонии строгого режима за донат на сумму 51 доллар и 80 центов помогающей украинцам организации.
Соединенные Штаты освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, который был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США за экспорт микроэлектроники.
Переговоры об обмене вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки, отмечает издание. Сам директор американской разведки приветствовал Карелину в аэропорту Абу-Даби.
В конце марта заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными. Он отмечал, что этот вопрос явлется одним из пунктов двусторонней повестки дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru