Россия и США обменялись заключенными

Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф заявил о прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) обмене заключенными с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Россия освободила Ксению Карелину (на фото) — гражданку США и России, приговоренную в 2024 году к 12 годам колонии строгого режима за донат на сумму 51 доллар и 80 центов помогающей украинцам организации.

В Кремле не исключили новых обменов заключенными с США

Соединенные Штаты освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, который был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США за экспорт микроэлектроники.

Переговоры об обмене вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки, отмечает издание. Сам директор американской разведки приветствовал Карелину в аэропорту Абу-Даби.

В конце марта заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными. Он отмечал, что этот вопрос явлется одним из пунктов двусторонней повестки дня.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Буценко
ТЕГИ:СШАОбменЗаключенные

Горячие новости

Все новости

партнеры