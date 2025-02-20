В Кремле не исключили новых обменов заключенными с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность новых обменов заключенными между РФ и США. Об этом он заявил журналистам.

Как отметил представитель Кремля, Москва и Вашингтон решили приступить к возобновлению двустороннего диалога по всем параметрам.

«Эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, поэтому этого исключать нельзя», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос об обменах заключенными.

Ранее Россия освободила американца Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков, в обмен США освободили россиянина Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через биржу BTC-e, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

