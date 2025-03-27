Рябков: Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными
27 марта 202513:08
Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, этот вопрос явлется одним из пунктов двусторонней повестки дня.
«Мы продолжаем отрабатывать эту тему по профильным каналам», - заключил он.
Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что освобождение из российской тюрьмы американского гражданина Марка Фогеля позволило укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru