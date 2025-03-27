Рябков: Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными

Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

В Кремле не исключили новых обменов заключенными с США

По его словам, этот вопрос явлется одним из пунктов двусторонней повестки дня.

«Мы продолжаем отрабатывать эту тему по профильным каналам», - заключил он.

Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что освобождение из российской тюрьмы американского гражданина Марка Фогеля позволило укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЗаключенныеОбменРоссияСШАСергей Рябков

Горячие новости

Все новости

партнеры