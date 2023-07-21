Директор ЦРУ Бернс: в США заранее знали о попытке мятежа Пригожина
21 июля 202305:03
Американские власти знали заранее о попытке мятежа руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя ЦРУ Уильяма Бернса.
По его словам, мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет. Детали глава спецслужбы сообщить отказался.
Ранее Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru