Директор ЦРУ Бернс: в США заранее знали о попытке мятежа Пригожина

Американские власти знали заранее о попытке мятежа руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя ЦРУ Уильяма Бернса.

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По его словам, мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет. Детали глава спецслужбы сообщить отказался.

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ФОТО: скриншот с видео
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